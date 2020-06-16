У випуску новин за 16 червня станом на 12:00 – дружину президента Олену Зеленську шпиталізували до лікарні з ускладненнями від коронавірусу. Про це повідомляють в Офісі президента. Підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк затримали. Працівники СБУ з самого ранку прийшли до Владислава Мангера, зараз його везуть в суд до Києва.

Також у випуску новин на 24 каналі: Pа минулу добу в Україні підтвердили ще 666 нових випадків коронавірусу. Одужало 275 хворих, 11 померли від ускладнень. На Закарпатті через негоду затопило ціле село у Рахівському районі. Бойовики не впускають людей на окуповану територію: чоловік помер в очікуванні на КПВВ. Загострення на Корейському півострові: Пхеньян підірвав офіс зв'язку з Південною Кореєю у прикордонному місті Кєсон.