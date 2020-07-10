В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 12:00 – в Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей. Сразу 1016 пациентов одолели болезнь. Заболели еще 819 украинцев, 18 человек умерли. Президент Украины Владимир Зеленский с семьей временно перебрался жить в государственную резиденцию в Конча-Заспе. На ее ремонт в 2019 году потратили много государственных средств.

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На Полтавской трассе произошла авария: не поделили дорогу грузовой автомобиль MAN, легковой Ford и грузовой микроавтобус Volkswagen. В результате столкновения погибли 3 человека.

Россия распространяет дезинформацию в Сербии о якобы причастности Украины к массовым беспорядкам в Белграде. Официальный Киев призвал сербские СМИ не распространять фейки Кремля.

В центре Афин произошли столкновения между полицией и митингующими. 10 тысяч греков вышли в центр столицы, протестуя против принятия парламентом закона, ограничивающего демонстрации.

Мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым на севере города. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Раньше его секретарша обвинила политика в домогательствах.