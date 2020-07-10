У випуску новин за 10 липня станом на 12:00 – в Україні за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей. Одразу 1016 пацієнтів здолали смертоносну хворобу. Захворіли ще 819 українців, 18 людей померли. Президент України Володимир Зеленський з родиною тимчасово перебрався жити у державну резиденцію в Конча-Заспі. На її ремонт у 2019 році витратили значну кількість державних коштів.

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Мера Сеула Пак Вон Суна знайшли мертвим на півночі міста. За попередньою версією, він вчинив самогубство. Раніше його секретарка обвинуватила політика у домаганнях.