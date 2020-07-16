Выпуск новостей за 12:00: Коронавирус в Украине. Протест под Верховной Радой
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 12:00 – за сутки в Украине обнаружили 848 новых больных коронавирусом. 18 человек умерли от осложнений, однако 800 украинцев выздоровели. Под Радой протестуют против языкового законопроекта Бужанского. Он предусматривает отсрочку перехода школ с русского языка обучения на украинский.
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