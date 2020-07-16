В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 12:00 – за сутки в Украине обнаружили 848 новых больных коронавирусом. 18 человек умерли от осложнений, однако 800 украинцев выздоровели. Под Радой протестуют против языкового законопроекта Бужанского. Он предусматривает отсрочку перехода школ с русского языка обучения на украинский.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Европейском союзе призвали Россию взять на себя ответственность за убийство военного медика на Донбассе. В России написали закон для наказания людей, которые призывают вернуть Крым Украине. Об этом заявил спикер Госдумы. Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины руководителя "Укргазбанка" Кирилла Шевченко. В Москве прошли протесты по отмене результатов голосования за поправки к Конституции России. Полиция задержала 140 человек.