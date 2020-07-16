У випуску новин за 16 липня станом на 12:00 – за добу в Україні виявили 848 нових хворих на коронавірус. 18 людей померли від ускладнень, проте 800 українців одужали. Під Радою протестують проти мовного законопроєкту Бужанського. Він передбачає відтермінування переходу шкіл з російської мови навчання на українську.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Європейському союзі закликали Росію взяти на себе відповідальність за вбивство військового медика на Донбасі. У Росії написали закон для покарання людей, які закликають повернути Крим Україні. Про це заявив спікер Держдуми. Верховна Рада призначила головою Національного банку України керівника "Укргазбанку" Кирила Шевченка. У Москві пройшли протести за скасування результатів голосування за поправки до конституції Росії. Поліція затримала 140 людей. Л