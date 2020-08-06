В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 12:00 – COVID-19 обнаружили в Военно-Морских Силах Украины. Болезнь подтвердили у одного из моряков фрегата "Гетман Сагайдачный". В Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Аджман, вспыхнул крупный пожар на рынке. Огонь впоследствии перекинулся на больницу.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Второй день подряд в Украине фиксируют антирекорд коронавируса. За минувшие сутки в лабораториях обнаружили 1 318 положительных диагнозов COVID-19. Новым заместителем главы Офиса Президента Андрея Ермака стал один из руководителей МВД правительства Николая Азарова – Олег Татаров. Владимир Зеленский назначил его на эту должность своим указом накануне. В Беларуси власть сорвала два митинга, запланированные штабом Светланы Тихановской – главной конкурентки Александра Лукашенко. Из-за аномальной жары в Антарктиду вернулись пингвины. Украинские ученые увидели на станции "Академик Вернадский" пятерых животных.