У випуску новин за 6 серпня станом на 12:00 – COVID-19 виявили у Військово-Морських Силах України. Недугу підтвердили в одного з моряків фрегату "Гетьман Сагайдачний". В Об'єднаних Арабських Еміратах, в місті Аджман, спалахнула масштабна пожежа на ринку. Вогонь згодом перекинувся на лікарню.

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