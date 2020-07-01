Выпуск новостей за 12:00: Массовые гуляния из-за ослабления карантина. Подтопление в Китае
В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 12:00 – вино и разные яства в центре Праги. В столице Чехии устроили настоящий праздник по случаю завершения карантина. На юго-западе Китая обильные дожди привели к масштабным подтоплениям.
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