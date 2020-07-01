У випуску новин за 1 липня станом на 12:00 – вино та різні наїдки у середмісті Праги. В столиці Чехії влаштували справжнє свято з нагоди завершення карантину. На південному заході Китаю рясні дощі призвели до масштабних підтоплень.

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