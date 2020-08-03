В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 12:00 – нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко в отпуск поехал в оккупированный Крым. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь политика. Польский антимонопольный регулятор оштрафовал российский "Газпром" на 57 миллионов долларов из-за нежелания россиян предоставить информацию о строительстве "Северного потока-2".

Также в выпуске новостей на 24 канале:

За минувшие сутки медики в лабораториях страны обнаружили 990 новых случаев COVID-19 в лабораториях. Из них почти 350 – уже переболели и имеют антитела к коронавирусу.

Сегодня, 3 августа, в Украине будут действовать новые правила карантина. В Министерстве здравоохранения города поделили на четыре условные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

В Тернополе против усиления карантина созвали внеочередную сессию. Также в Луцке городская власть считает, что город попал в красную зону без особых причин, так как в последние дни статитистика по уровню заболеваемости существенно не изменилась.

Команда Crew Dragon успешно вернулась домой из космоса. Это был первый в истории человечества частный полет в космос. Его организовала компания Илона Маска SpaceX.