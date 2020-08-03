У випуску новин за 3 серпня станом на 12:00 – нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко у відпустку поїхав в окупований Крим. Цю інформацію підтвердив прессекретар політика. Польський антимонопольний регулятор оштрафував російський "Газпром" на 57 мільйонів доларів через небажання росіян надати інформацію щодо будівництва "Північного потоку-2".

Також у випуску новин на 24 каналі:

За минулу добу медики в лабораторіях країни виявили 990 нових випадків COVID-19. З них майже 350 – вже перехворіли і мають антитіла до коронавірусу.

Від сьогодні, 3 серпня, в Україні діятимуть нові правила карантину. В Міністерстві охорони здоров'я міста поділили на умовні чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

У Тернополі проти посилення карантину скликали позачергову сесію. Також у Луцьку міська влада вважає, що місто потрапило до червоної зони без особливих причин, адже в останні дні статитистика за рівнем захворюваності суттєво не змінилась.

Команда Crew Dragon успішно повернулась додому з космосу. Це був перший в історії людства приватний політ у космос. Його організувала компанія Ілона Маска – SpaceX.