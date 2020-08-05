В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 12:00 – информации о раненых или погибших украинцах в Бейруте в результате взрыва нет. Об этом сообщает отечественный МИД. Однако посольство Украины в Ливане не исключает, что в трагедии могли пострадать украинцы, и постоянно проверяет информацию. В Германии началась вторая волна COVID-19. Об этом сообщают эпидемиологи из Института Роберта Коха.

Также в выпуске новостей на 24 канале: А в Украине очередной антирекорд COVID-19. За минувшие сутки в лабораториях подтвердили еще 1 271 новый диагноз. После мощных взрывов в Бейруте символы Египта и Объединенных Арабских Эмиратов засветили флагами Ливана. НАБУ угрожает объявить в розыск девять судей Окружного административного суда Киева.