Выпуск новостей за 12:00: МИД о погибших украинцах в Бейруте. Вторая волна COVID-19 в Германии
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 12:00 – информации о раненых или погибших украинцах в Бейруте в результате взрыва нет. Об этом сообщает отечественный МИД. Однако посольство Украины в Ливане не исключает, что в трагедии могли пострадать украинцы, и постоянно проверяет информацию. В Германии началась вторая волна COVID-19. Об этом сообщают эпидемиологи из Института Роберта Коха.
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