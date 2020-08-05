У випуску новин за 5 серпня станом на 12:00 – інформації про поранених чи загиблих українців у Бейруті внаслідок вибуху немає. Про це повідомляє вітчизняне МЗС. Проте посольство України у Лівані не виключає, що у трагедії могли постраждати українці та постійно перевіряє інформацію. У Німеччині почалася друга хвиля COVID-19. Про це повідомляють епідеміологи з Інституту Роберта Коха.

Також у випуску новин на 24 каналі: А в Україні черговий антирекорд COVID-19. За минулу добу в лабораторіях підтвердили ще 1271 новий діагноз. Після потужних вибухів в Бейруті символи Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів засвітили прапорами Лівану. НАБУ погрожує оголосити у розшук дев'ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва.