В выпуске новостей за 9 июня, по состоянию на 12:00 – президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что это страшно. В Москве умер водитель грузовика, который протаранил известный актер Михаил Евремов.

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Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отличился скандальным заявлением. По его мнению, запрет на въезд в Украину для российских артистов не является основанием для запрета показов в Украине российских фильмов, в съемках которых они участвовали.

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