У випуску новин за 9 червня станом на 12:00 – президент Володимир Зеленський хотів заразитись коронавірусом, аби на власному прикладі показати людям, що це страшно. У Москві помер водій вантажівки, яку протаранив відомий актор Михайло Євремов.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Іраку розбився американський військовий літак. Той врізався в бетонну стіну під час посадки на авіабазу.

На Львівщині, просять відновити роботу фітнес-клубів та обласних маршрутів автобусів. З відповідним зверненням мер міста та очільник області звернулись до уряду.

Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відзначився скандальною заявою. На його думку, заборона на в'їзд в Україну для російських митців не є підставою для заборони показів в Україні російських фільмів, у зйомках яких вони брали участь.

Заставу у один мільйон доларів для поліцейського, який підозрюється у вбивстві Джорджа Флойда, визначив суд Міннеаполіса.