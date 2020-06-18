В выпуске новостей за 18 июня по состоянию на 12:00 – накануне непогода бушевала в нескольких областях. В Одесской, Винницкой и Ровненской областях повалены деревья и повреждены крыши зданий. А вот на Киевщине, Житомирщине и Черниговщине обесточены 69 населенных пунктов. Верховная Рада лишила правительство Шмигаля иммунитета на год. Нардепы не поддержали программу деятельности Кабмина.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Британский премьер-министр Борис Джонсон попал в аварию. Произошло это недалеко от парламента, когда там проходила демонстрация движения поддержки курдских повстанцев. Сам политик в ДТП не пострадал.

Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения пятому украинскому президенту Петру Порошенко. Прокуратура просит держать его под стражей с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

Коронавирус подхватил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сейчас он находится на самоизоляции, работает дистанционно и уверяет, что повода для беспокойства нет.

Библиотеки начали работу по новым карантинным правилам. Свои двери некоторые библиотеки открыли еще на прошлой неделе, однако украинцы туда не спешат.