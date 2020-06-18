У випуску новин за 18 червня станом на 12:00 – напередодні негода вирувала у кількох областях. У Одеській, Вінницькій та Рівненській областях повалено дерева та пошкоджено дахи будівель. А от на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині знеструмлено 69 населених пунктів. Верховна Рада позбавила уряд Шмигаля імунітету на рік. Нардепи не підтримали програму діяльності Кабміну.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон потрапив в аварію. Сталося це неподалік парламенту, коли там проходила демонстрація руху підтримки курдських повстанців. Сам політик у ДТП не постраждав.

Печерський суд Києва має обрати запобіжний захід п'ятому українському президенту Петру Порошенку. Прокуратура просить тримати його під вартою з можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень.

Коронавірус підхопив перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Зараз він перебуває на самоізоляції, працює дистанційно та запевняє, що приводу для занепокоєння немає.

Бібліотеки розпочали роботу за новими карантинними правилами. Свої двері деякі книгозбірні відкрили ще минулого тижня, проте українці не поспішають туди.