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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 12:00: Новые санкции США против РФ. Открытие Долины нарциссов на Закарпатье

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В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 12:00 – в США готовят новый пакет санкций против России. В Конгрессе представили проект резолюции, в котором говорится о наложении новых ограничений на РФ из-за нарушения прав человека. Долину нарциссов на Закарпатье открыли для посетителей. Об этом сообщили на странице Карпатского биосферного заповедника в фейсбуке.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Во Львове разрешили работать салонам красоты и стоматологическим кабинетам.

Правительство планирует продлить карантин после 22 мая.

Чехия частично отменяет масочный режим на открытом воздухе.

На Луганщине украинский защитник получил осколочное ранение.

Теги: Новости Украины Новости России Новости США Новости Закарпатья Выпуск новостей
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