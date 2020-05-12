Выпуск новостей за 12:00: Новые санкции США против РФ. Открытие Долины нарциссов на Закарпатье

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 12:00 – в США готовят новый пакет санкций против России. В Конгрессе представили проект резолюции, в котором говорится о наложении новых ограничений на РФ из-за нарушения прав человека. Долину нарциссов на Закарпатье открыли для посетителей. Об этом сообщили на странице Карпатского биосферного заповедника в фейсбуке.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Во Львове разрешили работать салонам красоты и стоматологическим кабинетам. Правительство планирует продлить карантин после 22 мая. Чехия частично отменяет масочный режим на открытом воздухе. На Луганщине украинский защитник получил осколочное ранение.