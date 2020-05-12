Випуск новин за 12:00: Нові санкції США проти Росії. Відкриття Долини нарцисів на Закарпатті

У випуску новин за 12 травня станом на 12:00 – у США готують новий пакет санкцій проти Росії. У Конгресі представили проєкт резолюції, у якому йдеться про накладання нових обмежень на РФ через порушення прав людини. Долину нарцисів на Закарпатті відкрили для відвідувачів. Про це повідомили на сторінці Карпатського біосферного заповідника у фейсбуці.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Львові дозволили працювати салонам краси та стоматологічним кабінетам. Уряд планує продовжити карантин після 22 травня. Чехія частково скасовує масковий режим на відкритому повітрі. На Луганщині український захисник отримав осколкове поранення.