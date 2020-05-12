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Випуск новин за 12:00: Нові санкції США проти Росії. Відкриття Долини нарцисів на Закарпатті

Випуск новин -

У випуску новин за 12 травня станом на 12:00 – у США готують новий пакет санкцій проти Росії. У Конгресі представили проєкт резолюції, у якому йдеться про накладання нових обмежень на РФ через порушення прав людини. Долину нарцисів на Закарпатті відкрили для відвідувачів. Про це повідомили на сторінці Карпатського біосферного заповідника у фейсбуці.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Львові дозволили працювати салонам краси та стоматологічним кабінетам.

Уряд планує продовжити карантин після 22 травня.

Чехія частково скасовує масковий режим на відкритому повітрі.

На Луганщині український захисник отримав осколкове поранення.

Теги: Новини України Новини Росії Новини США Новини Закарпаття Випуск новин
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