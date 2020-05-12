Випуск новин за 12:00: Нові санкції США проти Росії. Відкриття Долини нарцисів на Закарпатті
У випуску новин за 12 травня станом на 12:00 – у США готують новий пакет санкцій проти Росії. У Конгресі представили проєкт резолюції, у якому йдеться про накладання нових обмежень на РФ через порушення прав людини. Долину нарцисів на Закарпатті відкрили для відвідувачів. Про це повідомили на сторінці Карпатського біосферного заповідника у фейсбуці.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Львові дозволили працювати салонам краси та стоматологічним кабінетам.
Уряд планує продовжити карантин після 22 травня.
Чехія частково скасовує масковий режим на відкритому повітрі.
На Луганщині український захисник отримав осколкове поранення.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 11 травня: спалах після репетиції параду і послаблення карантину
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
Не виходити з готелю 14 днів: Іспанія ввела карантин для приїжджих з-за кордону13:01
-
Ryanair планує відновити польоти по всій Європі та з України з 1 липня12:59
-
Як Саудівська Аравія намагається підвищити ціни на нафту й стабілізувати ситуацію на ринку12:58
-
блогВійна Росії проти України: як почалася та коли її завершать?