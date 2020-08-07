В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 12:00 – коронавирус не отступает и снова бьет рекорды – 1 453 новых случая ковид обнаружили в Украине за прошлые сутки, 33 человека умерли. Штаб ООС и ОБСЕ наконец-то зафиксировали сутки вообще без провокаций и нарушений. 6 июля враг не сделал ни одного выстрела.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Приморский суд Одессы вынес приговор капитану танкера "Делфи". И этим же решением назначил испытательный срок в один год, поэтому фактически капитана освободили от наказания.

В Польше под арест взяли четвертого фигуранта по делу коррупционной схемы экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Игорь Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США. Мол, все средства, которые он инвестировал в Соединенные Штаты, получил от доходов собственного бизнеса.

В Софии полиция расчистила палаточный городок митингующих возле парламента.