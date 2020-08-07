У випуску новин за 7 серпня станом на 12:00 – коронавірус не відступає і знову б'є рекорди – 1 453 нових випадків на ковід виявили в Україні минулої доби, 33 – людей померли. Штаб ООС та ОБСЄ нарешті зафіксували добу взагалі без провокацій та порушень. 6 липня ворог не зробив жодного пострілу.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Приморський суд Одеси виніс вирок капітану танкера Делфі. І цим же рішенням призначив випробувальний термін в один рік, тож фактично капітана звільнили від покарання.

У Польщі під арешт взяли четвертого фігуранта у справі корупційної схеми ексочільника Укравтодору Славоміра Новака.

Ігор Коломойський відкидає звинувачення міністерства юстиції США. Мовляв, всі кошти, які він інвестував в сполучені штати, отримав з доходів з власного бізнесу.

У Софії поліція розчистила наметове містечко мітингувальників біля парламенту.