В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 12:00 – от осложнений COVID-19 умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда. Гайда был полковником медицинской службы Вооруженных сил Украины и врачом высшей категории. Суд не смог оштрафовать президента Владимира Зеленского, ведь он обладает иммунитетом.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Украинских моряков возвращают из ливийской тюрьмы в Украину. Самолет ожидают в аэропорту Борисполь.

Мэр Конотопа обнаружил в своем авто пять гранат, впрочем без запала. Об этом сообщили в полиции Сумщины.

Журналисты нашли родных младенца по имени Зеленский. Ребенок родился еще 23 марта в Ужгороде.