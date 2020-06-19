У випуску новин за 19 червня станом на 12:00 – від ускладнень COVID-19 помер начальник Львівського військового шпиталю Іван Гайда. Гайда був полковником медичної служби Збройних сил України та лікарем вищої категорії. Суд не зміг оштрафувати Президента Володимира Зеленського, адже він має імунітет.

Також у випуску новин на 24 каналі: Українських моряків повертаються з лівійської тюрми до України. Літак очікують о в аеропорту Бориспіль. Мер Конотопа виявив у своєму авто п'ять гранат, утім без запалу. Про це повідомили у поліції Сумщини. Журналісти знайшли рідних немовля на ім'я Зеленський. Дитина народилась ще 23 березня в Ужгороді.