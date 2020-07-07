В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 12:00 – Кулеба напомнил, что для украинцев открыли границу 23 страны. Среди них Турция, Сербия, Албания и Черногория. Австралия изолирует штат Виктория из-за новой вспышки COVID-19. В общем, на карантин отправили более 6,5 миллиона человек.

Также в выпуске новостей на 24 канале: А общее количество инфицированных COVID-19 в США превысило 3 миллиона. Сейчас это самый большой показатель заболеваемости в мире. На Львовщине смягчили карантинные ограничения – открыли гостиницы и фитнес-центры. Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Антимонопольный комитет Украины получил нового руководителя. Исполняющей обязанности председателя стала первая заместитель Терентьева – Ольга Пещанская.