У випуску новин за 7 липня станом на 12:00 – Кулеба нагадав, що для українців відкрили кордон 23 країни. Серед них Туреччина, Сербія, Албанія і Чорногорія. Австралія ізолює штат Вікторія через новий спалах COVID-19. Загалом, на карантин відправили понад 6,5 мільйонів людей.

Також у випуску новин на 24 каналі: А загальна кількість інфікованих на COVID-19 у США перевищила 3 мільйони. Наразі, це найбільший показник захворюваності у світі. На Львівщині пом'якшили карантині обмеження – відкрили готелі та фітнес-центри. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Антимонопольний комітет України отримав нового керівника. Виконувачкою обов’язків голови стала перша заступниця Терентьєва – Ольга Піщанська.