Выпуск новостей за 12:00: Отставка Авакова. Восстановление движения поездов
В выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 12:00 – отставку Арсена Авакова сегодня планируют рассмотреть на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады. Об этом заявил его председатель Денис Монастырский. Сегодня возобновляет работу железная дорога. Поэтому 42 поезда отправятся в Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Полтавскую и Черкасскую области.
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