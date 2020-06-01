В выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 12:00 – отставку Арсена Авакова сегодня планируют рассмотреть на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады. Об этом заявил его председатель Денис Монастырский. Сегодня возобновляет работу железная дорога. Поэтому 42 поезда отправятся в Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Киеве камеры автофиксации нарушений ПДД за первые 8 минут зафиксировали более 250 случаев превышения скорости. В Миннеаполисе, где продолжаются протесты после убийства полицейским афроамериканца, автоцистерна въехала в толпу протестующих. С сегодняшнего дня вход в Киевский метрополитен могут ограничить. Все из-за роста пассажиропотока. Сегодня Украина переходит к третьему этапу ослабления карантина: восстанавливают работу фитнес-центры, бассейны, спортзалы – при соблюдении строгих правил.