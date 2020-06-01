У випуску новин за 1 червня станом на 12:00 – відставку Арсена Авакова сьогодні планують розглянути на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради. Про це заявив його голова Денис Монастирський. Сьогодні відновлює роботу залізниця. Відтак 42 потяги вирушать до Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Полтавської та Черкаської областей.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Києві камери автофіксації порушень ПДР за перші 8 хвилин зафіксували – більше ніж 250 випадків перевищення швидкості. У Мінеаполісі, де тривають протести після вбивства поліцейським афроамериканця, автоцистерна в'їхала в натовп протестувальників. Відтепер вхід у Київський метрополітен можуть обмежити. Все через зростання пасажиропотоку. Від сьогодні Україна переходить до третього етапу послаблення карантину: відновлюють роботу фітнес-центри, басейни, спортзали – за умов дотримання суворих правил.