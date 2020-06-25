В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 12:00 – несмотря на неутешительную статистику, в Украине стартовала основная сессия ВНО. Сегодня абитуриенты сдают тесты по математике. Очередной скандал набирает обороты вокруг нардепки "Слуги народа" и председателя комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой: ее раскритиковали в сети из-за высказывания о "детях низкого качества".

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Ивано-Франковске готовятся к открытию первого в Украине музея спорта. В России начали голосовать за обнуление президентских сроков Владимира Путина. Если большинство россиян это поддержит, то это позволит Путину оставаться на посту до 2036 года. Запад Украины оправляется от стихии, бушевавшей в течение нескольких дней.