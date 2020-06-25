У випуску новин за 25 червня станом на 12:00 – попри невтішну статистику в Україні таки стартувала основна сесія ЗНО. Сьогодні абітурієнти складають тести з математики. Черговий скандал набирає обертів довкола нардепки "Слуги народу" та водночас голови комітету з питань соцполітики Галини Третьякової. На цей раз жінку розкритикували в мережі через її вислів про "дітей низької якості".

Також у випуску новин на 24 каналі: В Івано-Франківську готуються до відкриття першого в Україні музею спорту. В Росії почали голосувати за обнулення президентських термінів Володимира Путіна. Якщо більшість росіян це підтримає, то це дозволить Путіну залишатися на посаді до 2036 року. Захід України оговтується від стихії, що вирувала впродовж кількох днів.