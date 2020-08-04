В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 12:00 – киевскому террористу Сухробу Каримову объявили о подозрении. Соответствующее ходатайство уже подали в Печерский райсуд Киева. Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук хочет предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон и сделать работу ТКГ более понятной для общества.

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