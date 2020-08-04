У випуску новин за 4 серпня станом на 12:00 – київському терористу Сухробу Карімову оголосили про підозру. Відповідне клопотання вже подали до Печерського райсуду Києва. Новий голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук хоче надати Донецькій та Луганській областям статус вільних економічних зон та зробити роботу ТКГ більш зрозумілою для суспільства.

Також у випуску новин на 24 каналі: У колишнього Папи Римського Бенедикта 16-го діагностували тяжке захворювання. Співробітників потягу, в якому стався напад на журналістку Анастасію Лугову, звільнять. Про це заявив директор з пасажирських перевезень Укрзалізниці. Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішний прогноз щодо вакцини від коронавірусу. Ліки можуть так і не з'явитися. До узбережжя Китаю наблизився тайфун Хагупіт, почалися проливні дощі. Уряд евакуював понад 16 тисяч людей з небезпечних районів.