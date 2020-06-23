В выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 12:00 – в западных регионах Украины оползни, реки выходят из берегов, а водяные потоки разрушают плотины и затапливают дороги и дома. В эпицентре стихийного бедствия Прикарпатье, Буковина, Львовщина, Ровенщина, Винниччина, Кировоградщина, Полтавщина и Одесская область. В Сербии 7 муниципалитетов объявили чрезвычайное положение из-за непогоды.

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Спасатели нашли под завалами дома в Киеве тела еще 2 человек. Всего в результате взрыва погибли 5 человек: 2 женщины и 3 мужчин.

В США начался второй этап ослабления карантина. Отмену ограничений разрешили только при условии соблюдения определенных правил безопасности.

Несмотря на стремительное увеличение количества больных коронавирусом в Украине в последние дни, эти показатели позволяют провести внешнее независимое оценивание. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.