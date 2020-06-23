У випуску новин за 23 червня станом на 12:00 – у західних регіонах України відбуваються зсуви ґрунту, ріки виходять з берегів, а водяні потоки руйнують дамби та затоплюють автошляхи й оселі. В епіцентрі стихійного лиха – Прикарпаття, Буковина, Львівщина, Рівненщина, Вінниччина, Кіровоградщина, Полтавщина та Одеська область. У Сербії 7 муніципалітетів оголосили надзвичайний стан через негоду.

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Рятувальники знайшли під завалами будинку у Києві тіла ще 2 людей. Всього у наслідок вибуху усього загинули 5 осіб: 2 жінки та 3 чоловіка.

У США почався другий етап послаблення карантину. Скасування обмежень дозволили лише за умови дотримання певних правил безпеки.

Попри стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні в останні дні, ці показники дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.