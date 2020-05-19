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Выпуск новостей за 12:00: Пресс-конференция Зеленского. Восстановление работы метро

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В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 12:00 – завтра Владимир Зеленский собирает журналистов на пресс-конференцию. Мероприятие состоится в Мариинском дворце, перед ним всем будут проверять температуру. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 25 мая Кабмин разрешит работу метро в городах, где это позволит эпидемиологическая ситуация.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Президент Франции раскритиковал европейские страны за полное закрытие границ на фоне COVID-19. По словам Макрона, это негативно повлияло на репутацию всего Евросоюза.

Во время обвала части жилого дома в Одессе никто не пострадал. Из здания успели вывести 2 детей и 6 взрослых. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

В пригороде столицы Чили произошли столкновения между протестующими и полицией. Жители бедных районов вышли требовать поддержки власти из-за введенного в стране карантина.

Дмитрий Гордон заверил, что скандальное интервью с главарем террористов Гиркиним делал при содействии украинских спецслужб. Мол, оно записано на флешки, которые переданы в Гаагский суд.

Теги: Новости Украины СМИ Владимир Зеленский Метро Выпуск новостей
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