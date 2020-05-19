Випуск новин за 12:00: Пресконференція Зеленського. Відновлення роботи метро

У випуску новин за 19 травня станом на 12:00 – завтра Володимир Зеленський збирає журналістів на пресконференцію. Захід відбудеться у Маріїнському палаці, перед ним всім перевірятимуть температуру. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 25 травня Кабмін дозволить роботу метро у містах, де це дозволятиме епідеміологічна ситуація.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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