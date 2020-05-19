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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Пресконференція Зеленського. Відновлення роботи метро

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Випуск новин з Тетяною Шевченко
Випуск новин з Тетяною Шевченко / 24 канал

У випуску новин за 19 травня станом на 12:00 – завтра Володимир Зеленський збирає журналістів на пресконференцію. Захід відбудеться у Маріїнському палаці, перед ним всім перевірятимуть температуру. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 25 травня Кабмін дозволить роботу метро у містах, де це дозволятиме епідеміологічна ситуація.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Президент Франції розкритикував європейські країни за повне закриття кордонів на тлі COVID-19. За словами Макрона, це негативно вплинуло на репутацію всього Євросоюзу.

Під час обвалу частини житлового будинку в Одесі ніхто не постраждав. З будівлі встигли вивести 2 дітей та 6 дорослих. Зараз на місці події працюють рятувальники. 

У передмісті столиці Чилі сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Мешканці бідних районів вийшли вимагати підтримки влади через запроваджений в країні карантин.

Дмитро Гордон запевнив, що скандальне інтерв'ю із ватажком терористів Гіркіним робив за сприяння українських спецслужб. Мовляв, воно записане на флешки, які передані в Гаазький суд.

Теги: ЗМІ Новини України Володимир Зеленський Метро Випуск новин
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