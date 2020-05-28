Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 12:00: Протесты из-за расизма в США. Россия шантажирует ООН

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 12:00 – афроамериканец Джон Флойд умер при задержании полицейскими в США. После этого в стране вспыхнули массовые протесты против расизма со стороны правоохранителей. Во время заседания Совбеза ООН представители России заявили, что без снятия санкций глобальное прекращение огня, в частности на Донбассе, будет неполным.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Мощный ливень пронесся над Одессой. Трамваи и троллейбусы курсируют в сокращенном формате, на улицах города образовались пробки, не обошлось и без мелких ДТП и поваленных деревьев.

Президент США Дональд Трамп угрожает закрыть социальные сети. Соответствующий указ он может подписать уже сегодня, 28 мая. Все – из-за конфликта с Twitter.

Укрзализныця с 1 июня обещает запустить 42 поезда дальнего следования. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что транспорт технически уже готов перевозить пассажиров.

Запуск космического корабля SpaceX отменили из-за погодных условий. Такое решение приняли за 16 минут до старта. Вылет был запланирован на 27 мая, в 23:33 по Киеву.

Теги: Новости США Новости России Протесты Расизм ООН Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Коронавирус до сих пор в Украине: почему цифры постоянно "скачут"?
сегодня , 11:30 Коронавирус до сих пор в Украине: почему цифры постоянно "скачут"?
Павло Ковтонюк
Сохраняйте дистанцию, а мы сделаем парад: зачем это Путину?
сегодня , 08:40 Сохраняйте дистанцию, а мы сделаем парад: зачем это Путину?
Блог Медіа
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям