Выпуск новостей за 12:00: Протесты из-за расизма в США. Россия шантажирует ООН

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 12:00 – афроамериканец Джон Флойд умер при задержании полицейскими в США. После этого в стране вспыхнули массовые протесты против расизма со стороны правоохранителей. Во время заседания Совбеза ООН представители России заявили, что без снятия санкций глобальное прекращение огня, в частности на Донбассе, будет неполным.

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Мощный ливень пронесся над Одессой. Трамваи и троллейбусы курсируют в сокращенном формате, на улицах города образовались пробки, не обошлось и без мелких ДТП и поваленных деревьев.

Президент США Дональд Трамп угрожает закрыть социальные сети. Соответствующий указ он может подписать уже сегодня, 28 мая. Все – из-за конфликта с Twitter.

Укрзализныця с 1 июня обещает запустить 42 поезда дальнего следования. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что транспорт технически уже готов перевозить пассажиров.

Запуск космического корабля SpaceX отменили из-за погодных условий. Такое решение приняли за 16 минут до старта. Вылет был запланирован на 27 мая, в 23:33 по Киеву.