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Випуск новин за 12:00: Протести через расизм у США. Росія шантажує ООН

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Випуск новин з Кароліною Кароль
Випуск новин з Кароліною Кароль / 24 канал

У випуску новин за 28 травня станом на 12:00 – афроамериканець Джон Флойд помер під час затримання поліцейськими у США. Після цього в країні спалахнули масові протести проти расизму з боку правоохоронців. Під час засідання Радбезу ООН представники Росії заявили, що без зняття санкцій глобальне припинення вогню, зокрема на Донбасі, буде неповним.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Потужна злива пронеслася Одесою. Трамваї та тролейбуси курсують у скороченому форматі, на вулицях міста утворились затори, не обійшлось й без дрібних ДТП та повалених дерев. 

Президент США Дональд Трамп погрожує закрити соціальні мережі. Відповідний указ він може підписати вже сьогодні, 28 травня. Усе – через конфлікт із Twitter.

Укрзалізниця з 1 червня обіцяє запустити 42 потяги дальнього сполучення Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що транспорт технічно вже готовий перевозити пасажирів. 

Запуск космічного корабля SpaceX скасували через погодні умови Таке рішення ухвалили за 16 хвилин до старту. Виліт був запланований на 27 травня, о 23:33 за Києвом. 

Теги: Новини Росії ООН Новини США Протести Расизм Випуск новин
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