В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 12:00 – акции против назначения Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования произошли в разных городах Украины. В частности, отставку министра требовали во Львове, Ивано-Франковске, Чернигове, Черновцах и Киеве. Евросоюз продлил экономические санкции против РФ из-за агрессии в Украине еще на полгода – до 31 января 2021 года.

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Ирландия смягчает карантинные ограничения, введенные для противодействия пандемии COVID-19. К работе вернулись парикмахерские, бары, кинотеатры и бассейны. Маленькими группами можно посещать церковные службы.

В пятницу, 3 июля, Рада должна заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он, в частности, должен рассказать о том, что сделал Кабинет Министров для помощи пострадавшим в результате наводнений на западе страны.

Из-за коронавируса уже второй раз перенесли всемирно известный Женевский автосалон. Это – одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок, где ежегодно представляют новинки автомобильных брендов.

Китай окончательно принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга. США прекращают поставлять военные товары в Гонконг: там опасаются, что их разработки попадут в руки китайских властей.