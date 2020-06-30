У випуску новин за 30 червня станом на 12:00 – акції проти призначення Сергія Шкарлета на посаду очільника Міносвіти відбулися в різних містах України. Зокрема, відставки міністра вимагали у Львоі, Івано-Франківську, Чернігові, Чернівцях та Києві. Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ через агресію в Україні ще на пів року – до 31 січня 2021 року.

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Ірландія пом'якшує карантинні обмеження, запроваджені для протидії пандемії COVID-19. До роботи повернулися перукарні, бари, кінотеатри та басейни. Маленькими групами також можна відвідувати церковні служби.

У п'ятницю, 3 липня, Рада має заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він, зокрема, має розповісти про те, що зробив Кабінет Міністрів для допомоги постраждалим в результаті повеней на заході країни.

Через коронавірус вже вдруге перенесли всесвітньовідомий Женевський автосалон. Це – одна з найбільших у світі міжнародних автомобільних виставок, де щороку презентують новинки автомобільних брендів.

Китай остаточно ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу. США припиняють постачати військові товари у Гонконг: там побоюються, що їх розробки потраплять до рук китайської влади.