В выпуске новостей за 24 июня, по состоянию на 12:00 – Путин, несмотря на пандемию COVID-19, провел парад Победы в Москве. На Красную площадь согнали несколько тысяч военных, а также привезли 80 ветеранов. Мексику поразило мощное землетрясение. По меньшей мере четыре человека погибли. Эпицентр землетрясения разместился за 23 километра от поселения Ла Крусесита на тихоокеанском побережье страны.

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