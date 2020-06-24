У випуску новин за 24 червня станом на 12:00 – Путін, попри пандемію COVID-19 провів парад Перемоги у Москві. На Червону площу зігнали кілька тисяч військовиків, а також привезли 80 ветеранів. Мексику вразив потужний землетрус. Щонайменше четверо людей загинули. Епіцентр землетрусу розмістився за 23 кілометри від поселення Ла Крусесіта на тихоокеанському узбережжі країни.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Заході України продовжує вирувати негода. На Буковині та Прикарпатті підтопило 187 населених пунктів. Денис Шмигаль та Арсен Аваков вирушили в Івано-Франківську область для подолання наслідків негоди. У Мінську затримали близько 20 людей, які стояли в черзі перед сувенірним магазином. Там продавали вироби з національною символікою та, зокрема, футболки з написом "Психоз 3%". Таліби напали на контрольно-пропускний пункт на півдні Афганістану. Вбито щонайменше 14 військових.