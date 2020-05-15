Выпуск новостей за 12:00: Проверка в киевской лаборатории. Продление запрета российских сайтов
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 12:00 – в киевской референс-лаборатории проводят внеплановую проверку из-за непригодных ПЦР-тестов. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей в Украине еще на 3 года. Документ уже опубликовали на сайте Офиса Президента.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 483 новых случая COVID-19.
В ВОЗ прогнозируют вторую волну коронавируса.
Латвия, Литва, Эстония открыли общие границы.
Украинские полярники из 24-й антарктической экспедиции уже отправляются домой из Чили.
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