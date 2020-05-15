Випуск новин за 12:00: Перевірка у київській лабораторії. Продовження заборони російських сайтів

У випуску новин за 15 травня станом на 12:00 – у київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Володимир Зеленський підписав указ про продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж в Україні ще на 3 роки. Документ вже опублікували на сайті Офісу Президента.

Також у випуску новин на 24 каналі: За минулу добу в Україні зареєстрували 483 нові випадки COVID-19. У ВООЗ прогнозують другу хвилю коронавірусу. Латвія, Литва, Естонія відкрили спільні кордони. Українські полярники з 24-ї антарктичної експедиції вже відправляються додому з Чилі.