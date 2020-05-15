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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Перевірка у київській лабораторії. Продовження заборони російських сайтів

Випуск новин -

У випуску новин за 15 травня станом на 12:00 – у київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Володимир Зеленський підписав указ про продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж в Україні ще на 3 роки. Документ вже опублікували на сайті Офісу Президента.

Також у випуску новин на 24 каналі:

За минулу добу в Україні зареєстрували 483 нові випадки COVID-19.

У ВООЗ прогнозують другу хвилю коронавірусу.

Латвія, Литва, Естонія відкрили спільні кордони.

Українські полярники з 24-ї антарктичної експедиції вже відправляються додому з Чилі.

 

Теги: Випуск новин
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