Випуск новин за 12:00: Перевірка у київській лабораторії. Продовження заборони російських сайтів
У випуску новин за 15 травня станом на 12:00 – у київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Володимир Зеленський підписав указ про продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж в Україні ще на 3 роки. Документ вже опублікували на сайті Офісу Президента.
Також у випуску новин на 24 каналі:
За минулу добу в Україні зареєстрували 483 нові випадки COVID-19.
У ВООЗ прогнозують другу хвилю коронавірусу.
Латвія, Литва, Естонія відкрили спільні кордони.
Українські полярники з 24-ї антарктичної експедиції вже відправляються додому з Чилі.
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