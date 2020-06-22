В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 12:00 – на Донбассе с начала этих суток уже ранен один наш военный. Боевики сегодня 7 раз обстреляли украинские позиции. Взрыв прогремел в девятиэтажке на улице Соломии Крушельницкой города Киева. Разрушены перекрытия с 4 по 7 этаж. Предварительно причиной трагедии в ГСЧС называют утечку газа.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Правительство КНДР планирует распространить 12 миллионов пропагандистских листовок на территории Южной Кореи. Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса провел встречу с избирателями. В Ивано-Франковской области местные жители сняли у поселка Обертин смерч.