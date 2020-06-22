У випуску новин за 22 червня станом на 12:00 – на Донбасі від початку цієї доби вже поранений один наш військовий. Бойовики сьогодні 7 разів обстріляли українські позиції. Вибух пролунав у дев'ятиповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької міста Києва. Зруйновані перекриття з 4 по 7 поверх. Попередньо причиною трагедії у ДСНС називають витік газу.

Також у випуску новин на 24 каналі: Уряд КНДР планує розповсюдити 12 мільйонів пропагандистських листівок на територію Південної Кореї. Президент США Дональд Трамп вперше від початку пандемії коронавірусу провів зустріч з виборцями. В Івано-Франківській області місцеві жителі зафільмували біля селища Обертин смерч.