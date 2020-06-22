Випуск новин за 12:00: Поранений військовий на Донбасі. Вибуху в багатоповерхівці Києва
У випуску новин за 22 червня станом на 12:00 – на Донбасі від початку цієї доби вже поранений один наш військовий. Бойовики сьогодні 7 разів обстріляли українські позиції. Вибух пролунав у дев'ятиповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької міста Києва. Зруйновані перекриття з 4 по 7 поверх. Попередньо причиною трагедії у ДСНС називають витік газу.
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