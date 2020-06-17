Выпуск новостей за 12:00: Рекордное количество больных COVID-19. Оборудование для Украины от США
В выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 12:00 – за минувшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных и погибших от COVID-19. Новых случаев – 758, еще 31 украинец умер из-за осложнений. США передают Украине боеприпасы и оборудование на 60 миллонов долларов.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Суд продолжает избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
На границе Индии с Китаем убили 20 индийских военных. Произошло это во время столкновения спорных регионов западных Гималаев.
На Львовщине перевозчики самовольно возобновили междугородние перевозки.
В Хмельницкой области от удара молнии загорелась ферма.