У випуску новин за 17 червня станом на 12:00 – за минулу добу в Україні виявили рекордну кількість нових хворих та загиблих від COVID-19. Нових випадків – 758, ще 31 українець помер через ускладнення. США передають Україні боєприпаси та обладнання на 60 мільйонів доларів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Суд продовжує обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Катерини Гандзюк, голові Херсонської облради Владиславу Мангера. На кордоні Індії з Китаєм вбили 20 індійських військових. Сталося це під час зіткнення спірних регіонів західних Гімалаїв. На Львівщині перевізники самовільно відновили міжміські перевезення. На Хмельниччині від удару блискавки спалахнула ферма.