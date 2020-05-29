Выпуск новостей за 12:00: Роботы-официанты в Нидерландах. Ослабление масочного режима в Польше

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 12:00 – роботы станут официантами в китайском ресторане в Нидерландах. В заведении уверены, что это поможет избежать заражения COVID-19. По польским улицам от с завтрашнего дня можно будет ходить без масок, так как страна перейдет к новому этапу смягчения карантина.

Також у випуску новин на 24 каналі: Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у податківців у різних областях через махінації на 45 мільйонів гривень.