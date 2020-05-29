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СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 12:00: Роботы-официанты в Нидерландах. Ослабление масочного режима в Польше

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В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 12:00 – роботы станут официантами в китайском ресторане в Нидерландах. В заведении уверены, что это поможет избежать заражения COVID-19. По польским улицам от с завтрашнего дня можно будет ходить без масок, так как страна перейдет к новому этапу смягчения карантина.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у податківців у різних областях через махінації на 45 мільйонів гривень.

Теги: Новости Польши Нидерланды Выпуск новостей
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