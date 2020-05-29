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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Роботи-офіціанти у Нідерландах. Послаблення маскового режиму у Польщі

Випуск новин -

У випуску новин за 29 травня станом на 12:00 – роботи стануть офіціантами у китайському ресторані в Нідерландах. В закладі впевнені, що це допоможе уникнути зараження на COVID-19. Польськими вулицями від завтра можна буде ходити без масок, адже країна перейде до нового етапу пом'якшення карантину.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у податківців у різних областях через махінації на 45 мільйонів гривень.

Теги: Новини Польщі Нідерланди Випуск новин
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