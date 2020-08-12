В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 12:00 – в Европарламенте группа депутатов призывает руководство Евросоюза ввести санкции из-за ситуации в Беларуси. Ограничения хотят принять целенаправленно против чиновников страны, членов их семей, руководителей силовых структур и членов ЦИК. Глава столичного админсуда Павел Вовк заявил, что готов прийти на допрос в НАБУ.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

На Харьковщине пограничники обнаружили в своих рядах бывшего боевика. Проверка установила, что с сентября 2014 по февраль 2015 года мужчина добровольно служил в составе незаконного формирования "Оплот" на оккупированной территории.

В Германии раскритиковали российскую вакцину от COVID-19.

Сегодня ночью российские наемники выпустили несколько автоматных очередей в сторону наших позиций возле Марьинки. Это уже второй раз за сутки.

В Беларуси в поддержку арестованных и пострадавших в ходе протестов собрали миллион долларов.